Premier League il Tottenham ritrova Dragusin! L’ex Juventus Genoa e Salernitana rientra dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace
Radu Dragusin, difensore rumeno del Tottenham, torna in campo dopo 11 mesi di infortunio, contribuendo alla vittoria contro il Crystal Palace. Il suo rientro rappresenta un passo importante per il club, mentre il suo nome continua a essere al centro delle discussioni di mercato tra alcuni club italiani come Napoli, Roma e Fiorentina. La sua presenza può influenzare le dinamiche delle prossime settimane di trasferimenti.
Premier League, il Tottenham ritrova Dragusin! Il difensore torna in campo dopo 11 mesi di infortunio nella vittoria contro il Crystal Palace Tra i nomi più chiacchierati in vista del mercato in entrata di diversi club italiani – Napoli, Roma e Fiorentina su tutti – c’è quello di Radu Dragusin, difensore rumeno in forza al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
