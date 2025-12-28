Precipita mentre si arrampica | climber portato in ospedale in elicottero
Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, un climber è caduto da circa tre metri mentre si trovava nella falesia di Ferentillo. L’incidente ha richiesto l’intervento urgente di soccorso, con il trasporto in elicottero all’ospedale. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e il 118, per prestare assistenza e garantire la sicurezza dell’uomo ferito.
Soccorsi in azione in montagna. Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, intorno alle 16, il Sasu, i vigili del fuoco e il 118 hanno soccorso un climber ferito a seguito di una caduta da circa tre metri mentre stava arrampicando nel settore del Gabbio della falesia di Ferentillo. L'arrampicatore è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
