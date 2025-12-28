Precipita mentre si arrampica | climber portato in ospedale in elicottero

Nel pomeriggio di domenica 28 dicembre, un climber è caduto da circa tre metri mentre si trovava nella falesia di Ferentillo. L’incidente ha richiesto l’intervento urgente di soccorso, con il trasporto in elicottero all’ospedale. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e il 118, per prestare assistenza e garantire la sicurezza dell’uomo ferito.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.