Pre-ricovero chirurgico al Sant’Anna | nuovo servizio operativo da gennaio 2026

A partire da gennaio 2026, il servizio di pre-ricovero chirurgico dell’ASST Lariana sarà trasferito presso il nuovo presidio del Sant’Anna. Questa modifica riguarda la sede e l’organizzazione dell’assistenza, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità del servizio per i pazienti. La nuova struttura garantirà un percorso più coordinato e adeguato alle esigenze dei pazienti prima degli interventi chirurgici.

Il servizio di pre-ricovero chirurgico di Asst Lariana cambia sede e si prepara a una nuova organizzazione. A partire dal 22 dicembre, l'attività attualmente collocata al sesto piano della sede di via Napoleona viene trasferita all'interno del Poliambulatorio 1 (stanze 1-4) del presidio.

