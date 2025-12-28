Prato Nevoso presa d’assalto dopo le intense nevicate | piste affollate e lunghe code agli impianti di risalita – Video

Dopo le recenti abbondanti nevicate, Prato Nevoso ha registrato un aumento di visitatori, con le piste molto frequentate e code agli impianti di risalita. La località, nel Cuneese, ha visto un afflusso consistente di appassionati di sci e snowboard, attirata dalle condizioni ottimali per la stagione invernale. La situazione riflette l’interesse crescente per questa meta montana, resa ancora più accessibile dalle recenti precipitazioni.

Dopo le abbondanti nevicate che hanno coinvolto il Piemonte e le Alpi Marittime, la località Prato Nevoso, nel Cuunese, è stata presa d’assalto la domenica 28 dicembre. Qui, nei giorni scorsi, si sono toccate addirittura punte di tre metri di neve. Come si vede nel video, le piste sono parecchio affollate e per usufruire degli impianti di risalita è necessario fare mezz’ora di coda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prato Nevoso presa d’assalto dopo le intense nevicate: piste affollate e lunghe code agli impianti di risalita – Video Leggi anche: Neve all’Abetone, tutti sugli sci e code agli impianti nella prima domenica sulle piste Leggi anche: Macugnaga, ancora problemi agli impianti: le piste da sci non aprono Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L'overtourism blocca Prato Nevoso: chiusa la strada che porta alle piste da sci - Decisione della Provincia di Cuneo e dal Comune di Frabosa Sottana per la provinciale 237, che sale verso le stazioni sciistiche di Prato Nevoso e Artesina. torino.corriere.it

Buongiorno da Prato Nevoso in Piemonte a Natale sotto una bellissima nevicata e con le auto sommerse da un metro e mezzo di neve fresca, uno scenario meraviglioso.. Video di Raimondo #montagna #alpi #neve #pratonevoso #piemonte #inv - facebook.com facebook

A Prato Nevoso quasi 3 metri di neve, innevamento record in Europa #ANSA x.com

