Prato aumentano persone in difficoltà e segnalazioni al centro anti-violenza

La Società della Salute dell’area pratese ha recentemente presentato il bilancio consuntivo del 2024, evidenziando un aumento delle persone in difficoltà e delle segnalazioni al centro anti-violenza. Questa situazione indica una crescente esigenza di interventi e supporto nella comunità, sottolineando l’importanza di strategie mirate per affrontare le problematiche sociali emergenti nella zona di Prato.

