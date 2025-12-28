Prato aumentano persone in difficoltà e segnalazioni al centro anti-violenza
La Società della Salute dell’area pratese ha recentemente presentato il bilancio consuntivo del 2024, evidenziando un aumento delle persone in difficoltà e delle segnalazioni al centro anti-violenza. Questa situazione indica una crescente esigenza di interventi e supporto nella comunità, sottolineando l’importanza di strategie mirate per affrontare le problematiche sociali emergenti nella zona di Prato.
La Società della Salute dell'area pratese ha presentato nei giorni scorsi il bilancio consuntivo relativo al 2024. E i dati, certificando un aumento di massima degli utenti presi in carico, delineano un quadro nel quale sembra crescere la parte di popolazione in difficoltà. Nel 2024 le persone in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Rapporto sulle povertà, oltre 6700 persone seguite dalla Caritas: aumentano i lavoratori in difficoltà
Leggi anche: Centro di accoglienza per persone in difficoltà, parte il progetto "Housing First"
A Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, forti nevicate degli ultimi giorni - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.