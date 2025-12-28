Postamat danneggiato da esplosione | slitta la riapertura dell’ufficio rabbia e disagi
A San Pietro Vernotico, l’Ufficio Postale rimane chiuso a causa dei danni causati da un’esplosione avvenuta lo scorso ottobre. La riapertura, prevista inizialmente per il 29 dicembre, è stata rinviata al 29 gennaio. La situazione prosegue a creare disagi e insoddisfazione tra i cittadini, che attendono il ripristino di un servizio fondamentale per la comunità.
SAN PIETRO VERNOTICO - Inizio anno segnato dai disagi per i cittadini di San Pietro Vernotico: la riapertura dell'Ufficio Postale, chiuso dai primi di ottobre scorso in seguito a un attentato dinamitardo, è ufficialmente slittata dal 29 dicembre al 29 gennaio. Lo rende noto la sindaca Maria Lucia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
