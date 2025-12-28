Porto-AVS SAD lunedì 29 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Porta inviolata per i Dragoni?

Analisi e pronostici sulla sfida tra Porto e AVS SAD, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 21:15. Scopri le formazioni ufficiali, le quote e le anticipazioni su questa partita, che rappresenta l’ultimo impegno del Porto nel 2025. La squadra portoghese, forte del suo ruolo di capolista, appare favorita, ma l’AVS SAD potrebbe rappresentare un ostacolo inatteso. Ecco le principali informazioni per valutare le possibilità di risultato.

L'ultimo impegno del 2025 per il Porto non sembra eccessivamente impegnativo: l'ultima in classifica della Primeira Liga, l'AVS SAD si recherà al Do Dragao per cercare un miracolo di fine anno che difficilmente avverrà. Il pallone è rotondo ma è difficile pensare che la capolista sbagli in quest'occasione: quattordici vittorie e un pareggio per la .

