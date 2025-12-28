Porto-AVS SAD lunedì 29 dicembre 2025 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Porta inviolata per i Dragoni?

Analisi e pronostici per la sfida tra Porto e AVS SAD, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 21:15. Esaminiamo formazioni, quote e possibili esiti di questa partita, ultima del 2025 per il Porto. La compagine portoghese, favorita, affronta una squadra in difficoltà in classifica, ma ogni incontro riserva sempre sorprese. Ecco le principali previsioni e le statistiche per questa sfida di fine anno.

