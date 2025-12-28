Analisi e pronostici su Porto-AVS SAD, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle 21:15. La partita rappresenta l’ultimo impegno del 2025 per il Porto, che punta a chiudere l’anno con una vittoria contro l’ultima in classifica della Primeira Liga. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per una sfida che, sulla carta, appare favorevole ai padroni di casa.

L’ultimo impegno del 2025 per il Porto non sembra eccessivamente impegnativo: l’ultima in classifica della Primeira Liga, l’AVS SAD si recherà al Do Dragao per cercare un miracolo di fine anno che difficilmente avverrà. Il pallone è rotondo ma è difficile pensare che la capolista sbagli in quest’occasione: quattordici vittorie e un pareggio per la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-AVS SAD (lunedì 29 dicembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. La capolista vuole chiudere bene il 2025

Leggi anche: Vitoria Guimarães-AVS SAD (venerdì 28 novembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Vitoria Guimarães-AVS SAD (venerdì 28 novembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

24/1/25. Porto Tolle. Il Consiglio comunale di lunedì 22/12 ha approvato il piano opere pubbliche per il triennio 2026-28 destinando 2,8 milioni per la sistemazione di ponti, per alcuni edifici scolastici e per il recupero dello storico palazzo Camerini. Il sindaco h - facebook.com facebook