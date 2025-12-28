portale delle duchesse soroptimist musei accordo per il restauro

Il portale delle Duchesse della Certosa sarà restaurato: lo prevede un accordo di collaborazione tra la direzione regionale Musei nazionali Lombardia e Soroptimist international d’Italia. Se i rilievi del portale di accesso alla sacrestia vecchia celebrano i duchi di Milano, quelli del portale della sacrestia del lavabo sono dedicati alle duchesse milanesi. Sul timpano sono raffigurate Caterina Visconti al centro, affiancata da Antonietta Malatesta e Beatrice di Tenda. Nel fregio, disposte in coppie contrapposte, compaiono Bianca Maria Sforza e Beatrice d’Este, Isabella d’Aragona e Bona di Savoia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

