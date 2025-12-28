Polizia urbana | guerra ai mozziconi a terra stop ad animali al circo e balconi discarica

Continua il viaggio tra le pieghe del nuovo Regolamento di polizia urbana del Comune di Viterbo. Non solo decoro, consumo di alcol e obblighi per i proprietari di cani (con la famosa bottiglietta d'acqua), i 40 articoli vanno a regolare molti aspetti della vita quotidiana cittadina.Il documento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

