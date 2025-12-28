Polizia locale via al bando per due nuove assunzioni

La polizia locale di Bergamo ha aperto un bando di selezione per due nuove assunzioni, con scadenza il 23 gennaio. L'iniziativa fa parte di un percorso di potenziamento dell’organico, volto a sostenere i servizi e le esigenze di sicurezza della città, che negli ultimi anni ha visto aumentare le attività sul territorio.

ENTRO IL 23 GENNAIO. Prosegue il percorso di rafforzamento della polizia locale di Bergamo, un lavoro avviato da tempo per ampliare l'organico in una città che negli ultimi anni ha visto crescere impegni, servizi e necessità di più presenza sul territorio.

