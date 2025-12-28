Politano avvisa l’Inter | 2025 spettacolare ma l’anno prossimo…

Matteo Politano, dopo la recente vittoria del Napoli sulla Cremonese, ha espresso alcune considerazioni riguardo alla prossima stagione, lasciando intendere che il 2025 potrebbe essere un anno importante. Le sue parole sembrano anche contenere un avviso rivolto all’Inter, suggerendo attenzione e preparazione per le sfide future. Un commento che si inserisce nel contesto delle dinamiche tra le squadre italiane e le prospettive di quest’anno.

Inter News 24 Matteo Politano dopo la vittoria del suo Napoli sulla Cremonese ha mandato quasi un messaggio velato all'Inter in vista della stagione in corso. Al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Cremonese, Matteo Politano — l'esterno offensivo romano dotato di un mancino vellutato — ha analizzato ai microfoni di DAZN l'andamento del 2025 del club partenopeo. Il calciatore, sotto la guida di Antonio Conte, il tecnico salentino celebre per la sua mentalità vincente e il carattere vulcanico, ha tracciato un bilancio positivo per gli azzurri. Mentre il Napoli festeggia, i nerazzurri restano vigili: la Beneamata, guidata da Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d'Italia, sa che la lotta al vertice con la compagine campana sarà il tema caldo del 2026. Non è possibile far finta di nulla sul fallo di Maignan ai danni di Politano. Anche se alla fine il Napoli ha vinto e la mancata espulsione del portiere del Milan ha sì influenzato la gara, ma non in maniera determinante, ci sono tre cose importanti da sottolineare.

