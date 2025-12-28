Pluribus visto dalla prospettiva di Zosia interpretata da Karolina Wydra presa alla sprovvista dal finale sbalorditivo
Da Zosia, interpretata da Karolina Wydra in Pluribus, arriva una riflessione sul finale inaspettato e sorprendente della serie. L’attrice ha dovuto gestire domande e curiosità sia sul set che successivamente, mantenendo la riservatezza sui dettagli. Questa intervista offre uno sguardo autentico sulla produzione e sulle emozioni legate a un finale che ha lasciato il pubblico senza parole.
Karolina Wydra, a noi più nota coma la Zosia di Pluribus, ha dovuto imparare a dribblare ogni domanda sui segreti dello show durante la lavorazione ma anche dopo. «Mio marito non ha mai letto gli episodi e quando stavamo girando non gli ho detto nulla», racconta. Ultimamente, gli ho detto qualcosa e lui si è dispiaciuto. Ha reagito con un «Come hai potuto? Non volevo sapere nulla!», ma detto con tono dolce e carino. È difficile biasimarlo per quella delusione. In vista della première, il nuovo gioiello di Vince Gilligan, mitico creatore di Breaking Bad, è rimasto avvolto nel mistero soprattutto rispetto alla trama. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Bugonia, la spiegazione del finale: Michelle, interpretata da Emma Stone, è in realtà un’aliena?
Leggi anche: Vince Gilligan torna alla fantascenza con Pluribus. Atmosfere da X-Files: cosa aspettarsi dalla nuova serie
Pluribus: la star commenta il primo bacio tra Carol e Zosia – “This can’t be real” - Rhea Seehorn analizza il primo bacio tra Carol e Zosia in Pluribus: un mix di vulnerabilità, dubbio e possibile manipolazione. cinefilos.it
Pluribus è una delle migliori serie di questi anni, grazie a una delle protagoniste più insopportabili di sempre - Dopo il finale di stagione, restano due certezze su Pluribus: la sua premessa davvero geniale e la sua incredibile protagonista. rivistastudio.com
Pluribus, la spiegazione del finale: Carol salva il mondo? - Su Apple TV è arrivato, in anticipo, il finale della prima stagione di Pluribus, una delle serie rivelazione dell'anno: come finisce il primo ciclo e cosa significa la scelta della protagonista Carol? comingsoon.it
Visto il finale di stagione di #Pluribus ed è letteralmente una bomba. Straordinari i personaggi di Carol e Manousos x.com
I casting director di Pluribus spiegano come hanno trovato l’attrice perfetta per Zosia: “Serviva la persona più adorabile del mondo, l’opposto di Carol che è sempre arrabbiata” Se hai visto Pluribus su Apple TV+, sai già che Rhea Seehorn è bravissima nel ruol - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.