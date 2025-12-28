Da Zosia, interpretata da Karolina Wydra in Pluribus, arriva una riflessione sul finale inaspettato e sorprendente della serie. L’attrice ha dovuto gestire domande e curiosità sia sul set che successivamente, mantenendo la riservatezza sui dettagli. Questa intervista offre uno sguardo autentico sulla produzione e sulle emozioni legate a un finale che ha lasciato il pubblico senza parole.

Karolina Wydra, a noi più nota coma la Zosia di Pluribus, ha dovuto imparare a dribblare ogni domanda sui segreti dello show durante la lavorazione ma anche dopo. «Mio marito non ha mai letto gli episodi e quando stavamo girando non gli ho detto nulla», racconta. Ultimamente, gli ho detto qualcosa e lui si è dispiaciuto. Ha reagito con un «Come hai potuto? Non volevo sapere nulla!», ma detto con tono dolce e carino. È difficile biasimarlo per quella delusione. In vista della première, il nuovo gioiello di Vince Gilligan, mitico creatore di Breaking Bad, è rimasto avvolto nel mistero soprattutto rispetto alla trama. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Pluribus visto dalla prospettiva di Zosia, interpretata da Karolina Wydra, «presa alla sprovvista» dal finale «sbalorditivo»

