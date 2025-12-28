Pistocchi svela un colpo low cost dalla Serie B | È un affare sicuro per le big
Inter News 24 Pistocchi accende i riflettori su un talento nascosto dopo il caso Pio Esposito: ecco chi comprerebbe dalla cadetteria. La Serie B continua a essere un terreno fertile per scoprire profili di grande prospettiva, spesso sottovalutati rispetto ai riflettori della massima serie. Lo sa bene Maurizio Pistocchi, che negli ultimi anni ha più volte invitato i club di Serie A a guardare con maggiore attenzione al campionato cadetto. Un esempio recente è Francesco Pio Esposito, protagonista di una stagione di alto livello allo Spezia, culminata con il ritorno all’ Inter. Ora Pistocchi rilancia, indicando un nuovo nome destinato a far parlare di sé. 🔗 Leggi su Internews24.com
