Pisa Juve Marco Baridon a caldissimo | È la vittoria della maturità valore speciale dopo Bologna e Roma Zhegrova cambia ancora la partita – VIDEO

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa Juve, Marco Baridon a caldissimo: «È la vittoria della maturità, Zhegrova l’ha cambiata». Il commento subito dopo il triplice fischio. Al termine della sfida vinta dalla  Juventus  sul campo del  Pisa  per  2-0, il giornalista di  .com   Marco Baridon  ha analizzato a caldo il successo dei bianconeri, sottolineando l’importanza psicologica del risultato. Nonostante una prestazione non sempre brillante, Baridon ha definito questa come la « vittoria della maturità », attribuendole un valore speciale proprio perché arrivata dopo i passaggi a vuoto contro Bologna e Roma. La chiave tattica: l’effetto Zhegrova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pisa juve marco baridon a caldissimo 200 la vittoria della maturit224 valore speciale dopo bologna e roma zhegrova cambia ancora la partita 8211 video

© Juventusnews24.com - Pisa Juve, Marco Baridon a caldissimo: «È la vittoria della maturità, valore speciale dopo Bologna e Roma. Zhegrova cambia ancora la partita» – VIDEO

Leggi anche: Juve Udinese, Marco Baridon a caldissimo: «Miglior partita di David da quando è a Torino. Zhegrova sarà un’arma letale» – VIDEO

Leggi anche: Juve Roma, Marco Baridon a caldissimo: «La mossa vincente di Spalletti, ecco qual è stata la chiave della partita» – VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pisa Juve i pullman delle due squadre sono arrivati alla Cetilar Arena | FOTO e VIDEO del pre-partita; Pisa Juve LIVE | l’avvicinamento al match dell’Arena Garibaldi le ultime sulle possibili scelte di Spalletti; Pisa Juve LIVE | squadre arrivate all’Arena Garibaldi le scelte ufficiali di Spalletti; Conferenza stampa Corrado post Pisa Juve | Difficile perdere una partita del genere meritavamo qualcosa in più….

pisa juve marco baridonPisa-Juventus 0-2: video, gol e highlights - Altri tre punti per la Juventus che centra la terza vittoria consecutiva al cospetto di un buon Pisa. sport.sky.it

pisa juve marco baridonPisa-Juventus 0-2, terza vittoria di fila per i bianconeri - 0 in trasferta contro il Pisa nel match valido per la 17a giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato ... msn.com

pisa juve marco baridonConceicao Juve, novità sulle condizioni dell’esterno portoghese in vista del match contro il Pisa del 27 dicembre. Ultimissime - Conceicao Juve, novità sulle condizioni dell’esterno portoghese in vista del match contro il Pisa del 27 dicembre. juventusnews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.