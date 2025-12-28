Piogge torrenziali in Spagna allagamenti in Andalusia | tre persone disperse – Video

Le intense piogge che stanno interessando l’Andalusia, in particolare la provincia di Malaga, hanno provocato allagamenti e disagi diffusi. La situazione ha portato alla scomparsa di tre persone e ha richiesto interventi di emergenza. Questo fenomeno meteorologico evidenzia l’impatto delle condizioni climatiche estreme sulla regione e la necessità di monitorare con attenzione le aree più vulnerabili.

Forti piogge e inondazioni nel sud della Spagna. In particolare il maltempo ha colpito la provincia di Malaga oltre a diverse città e paesi nella provincia. La Guardia Civil ha annunciato che tre persone risultano disperse, esortando la popolazione alla massima cautela. L'Andalusia è stata colpita da grandine e piogge torrenziali che hanno allagato le strade. L'agenzia meteorologica nazionale spagnola (Aemet) ha abbassato questa mattina il livello di allerta in Andalusia da rosso ad arancione. Le forti piogge si concentrano ora sulla costa della regione di Valencia, colpita poco più di un anno fa da devastanti inondazioni che causarono la morte di oltre 230 persone, principalmente nella regione di Valencia.

