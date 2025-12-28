Pigiamacore addio ai vestiti per le feste | anche le star vogliono stare in pigiama ma è tutto un bluff
Negli ultimi tempi, molte celebrità optano per il pigiama durante le occasioni festive, lasciando da parte gli abiti tradizionali. Questa tendenza, nota come
Diciamo addio ai ‘vestiti per le feste’, a giudicare dalle foto delle star di Hollywood la nuova tendenza è indossare il pigiama per le fotografie di famiglia sotto l'albero di Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
