Ci vorrà un anno dalla partenza dei lavori, per vedere la conclusione degli interventi in piazza Martiri.Sono questi i tempi previsti: tra i 10 e i 12 mesi di cantiere per la sostituzione della pavimentazione, per la piantumazione di nuove alberi e per la realizzazione delle vasche e delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Piazza Martiri pedonale: quando saranno terminati i lavori

Leggi anche: Un parcheggio, una rotonda e piazza Martiri pedonale: come cambierà il centro di Novara

Piazza Martiri senza auto: le prime immagini. Alberi, fontane e granito per ridisegnare il cuore di Novara - L'iter amministrativo dovrebbe partire a gennaio, mentre i lavori veri e propri ad aprile