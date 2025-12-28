Piazza Duomo Paolucci | La proposta di Civico22 merita di essere valutata ma la classe politica è distratta

Federico Paolucci, Segretario provinciale di “Indipendenza”, commenta la proposta di Civico22 riguardo l’area di Piazza Duomo, sottolineando che meritano attenzione, anche se la classe politica appare distratta. La riflessione, presentata in vista del Consiglio comunale del 29 dicembre, apre un dibattito sulle possibili soluzioni per questa zona centrale. Un'analisi sobria e condivisibile, volta a stimolare un confronto costruttivo tra le parti coinvolte.

La riflessione di Civico 22 sull'area di Piazza Duomo, proposta in occasione del Consiglio comunale di domani 29 dicembre, apre la strada ad alcune considerazioni – così Federico Paolucci, Segretario provinciale "Indipendenza". Innanzitutto va apprezzata la qualità della proposta, che certamente merita di essere valutata e discussa. Va apprezzato anche lo stile, non polemico, com'è avvenuto finora nel dibattito cittadino (su un'intervento bloccato dalla lontana mala gestio della prima amministrazione Pepe e tutt'ora non compiutamente affrontato); e la riprova che si tratti di una proposta di puro civismo "propositivo", la si ricava in maniera evidente nella parte in cui invitano "a superare definitivamente l'etichetta riduttiva di "mamozio".

Leggi anche: Civico22 interroga sull’edificio di piazza Duomo: “Che fare?”

Leggi anche: Meloni a Napoli per Cirielli: “Campania non deve chiedere scusa, merita una classe politica all’altezza della sua storia”

Edificio di piazza Duomo, Civico22 rilancia: “Un grande polo culturale nel cuore di Benevento” - In vista del Consiglio comunale del 29 dicembre, il movimento Civico22 interviene nel dibattito sul futuro dell’edificio di piazza Duomo, proponendo una visione organica e di ampio respiro che intrecc ... ntr24.tv