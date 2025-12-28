Piantedosi sull’arresto di Hannoun | Passo importante su sicurezza nazionale politica deve essere unita

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolare del Viminale ha criticato coloro che non si sono detti soddisfatti del risultato delle indagini rese pubbliche ieri. Piantedosi si è comunque detto soddisfatto e pronto a scoprire quali altre anomalie potrebbero essere presenti nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

piantedosi sull8217arresto di hannoun passo importante su sicurezza nazionale politica deve essere unita

© Ildifforme.it - Piantedosi sull’arresto di Hannoun: “Passo importante, su sicurezza nazionale politica deve essere unita”

Leggi anche: Piantedosi: "Dopo l'arresto di Hannoun tutta la politica sia unita. Servirebbe a poco piangere o prendere le distanze dopo"

Leggi anche: «No dimissioni, è la politica a non essere più credibile»: il Garante della privacy risponde a Report. Conte insiste: «Deve essere azzerato»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

piantedosi sull8217arresto hannoun passoFondi dall'Italia ad Hamas, il ministro Piantedosi: "Seguito il flusso delle donazioni" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fondi dall'Italia ad Hamas, il ministro Piantedosi: 'Seguito il flusso delle donazioni' ... tg24.sky.it

Caso Hannoun, Piantedosi stringe il cerchio: "Istigazione a delinquere" - Piantedosi aggiunge: "Effettivamente, a Milano, lo scorso 18 ottobre si è svolta una manifestazione con corteo organizzata dall'Associazione dei Palestinesi in Italia, a sostegno della popolazione ... iltempo.it

Piantedosi: "Manifestazioni strumentalizzate da violenti, monitoriamo Hannoun" - "Dopo l'attacco terroristico perpetrato da Hamas contro israeliani inermi e la conseguente eccessiva reazione di Israele, le dinamiche della drammatica congiuntura internazionale effettivamente si ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.