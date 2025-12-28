Piantedosi | allerta area grigia Pro-Pal

9.40 "Conferma l'impegno nel fronteggiare ogni possibile rischio di terrorismo". Così il ministro dell'Interno sugli arresti per le somme italiane ad Hamas. Sul rischio terroristico, "siamo in allerta costante, ma senza cedere all' allarmismo".E l'indagine,seguendo l'insegnamento di Falcone che diceva che vanno colpite le finanze, si è concentrata proprio su finanziamenti a Hamas. "Gli arrestati sono personaggi che vanno a costituire quell'area grigia" nelle iniziative di sostegno alla causa palestinese, attivi nei cortei Pro-Pal. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Il ministro Piantedosi: “Siamo in allerta costante. Un’area grigia tra i pro-Pal”

Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il ministro Piantedosi: “Siamo in allerta costante. Un’area grigia tra i pro-Pal”; Finanziamenti ad Hamas, Piantedosi: Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal; Il ministro Piantedosi | Siamo in allerta costante Un’area grigia tra i pro-Pal.

Piantedosi: "Siamo in allerta costante, un'area grigia fra i pro-Pal" - "L'operazione è indiscutibilmente un grande risultato investigativo ed è la conferma concreta dell'impegno che il nostro apparato di sicurezza sta profondendo nel fronteggiare ogni possibile rischio t ... msn.com