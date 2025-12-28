Piantedosi | allerta area grigia Pro-Pal
9.40 "Conferma l'impegno nel fronteggiare ogni possibile rischio di terrorismo". Così il ministro dell'Interno sugli arresti per le somme italiane ad Hamas. Sul rischio terroristico, "siamo in allerta costante, ma senza cedere all' allarmismo".E l'indagine,seguendo l'insegnamento di Falcone che diceva che vanno colpite le finanze, si è concentrata proprio su finanziamenti a Hamas. "Gli arrestati sono personaggi che vanno a costituire quell'area grigia" nelle iniziative di sostegno alla causa palestinese, attivi nei cortei Pro-Pal. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
