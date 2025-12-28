Pianese | le vacanze sono terminate Oggi la ripresa in vista dell’Ascoli

La pausa è finita: la Pianese riprenderà oggi gli allenamenti, in vista del ritorno in campo, in programma sabato prossimo alle 14,30, quando a pestare l’erba del Comunale sarà l’Ascoli. Un inizio 2006 non proprio soft per la squadra di Birindelli che si troverà davanti la terza forza del girone, nonché la difesa meno battuta dei tre campionati professionistici italiani: appena 7 le reti subite in totale da Vitale. Se il Ravenna capolista è distante 7 punti e l’Arezzo, secondo, 6, i marchigiani tenteranno, durante il girone di ritorno, di azzerare il gap o almeno accorciarlo per poter poi giocarsi i play off dalla fase nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

