Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi indagini anche sull’attività politica

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite sull’aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, avvenuta recentemente. I carabinieri di Salerno stanno esaminando tutti gli aspetti dell’evento, inclusa eventuali implicazioni sulla sua attività politica, per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Salerno indagano a 360 gradi sulla violenta aggressione ai danni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, rimasto ferito in seguito ad un pestaggio a colpi di spranga. Secondo la ricostruzione, venerdì sera l'aggressore incappucciato lo ha atteso sotto casa e colpito violentemente al volto e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Salerno, aggredito a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi Leggi anche: Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il sindaco di Castiglione del Genovesi (SA) colpito a bastonate da un uomo incappucciato; Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo e volto sfregiato oltre a un dito amputato; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo. Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi, indagini anche sull'attività politica - Intanto, le condizioni di Siano, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Salerno, restano stazionarie. adnkronos.com

Castiglione del Genovesi, come sta il sindaco Carmine Siano: domani sarà operato, le sue condizioni - Restano stazionarie le condizioni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) vittima di un brutale pestaggio la sera di ... msn.com

Sindaco picchiato nel Salernitano, indagini mirate - Stazionarie le condizioni del primo cittadino di Castiglione del Genovesi. rainews.it

Carabinieri al lavoro sul pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi: si spera possa presto collaborare in maniera concreta facebook

Si indaga per risalire all'autore del brutale pestaggio di cui è rimasto vittima il 26 dicembre Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi (SA). Il primo cittadino è in condizioni gravi con varie fratture e ferite multiple estese su tutto il corpo x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.