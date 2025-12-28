Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi indagini anche sull’attività politica

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno conducendo indagini approfondite sull’aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, avvenuta recentemente. I carabinieri di Salerno stanno esaminando tutti gli aspetti dell’evento, inclusa eventuali implicazioni sulla sua attività politica, per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – I carabinieri della compagnia di Salerno indagano a 360 gradi sulla violenta aggressione ai danni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi, rimasto ferito in seguito ad un pestaggio a colpi di spranga.  Secondo la ricostruzione, venerdì sera l'aggressore incappucciato lo ha atteso sotto casa e colpito violentemente al volto e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, aggredito a bastonate il sindaco di Castiglione del Genovesi

Leggi anche: Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il sindaco di Castiglione del Genovesi (SA) colpito a bastonate da un uomo incappucciato; Choc a Castiglione del Genovesi, sindaco aggredito e colpito alla testa; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa da un uomo incappucciato: fratture su tutto il corpo e volto sfregiato oltre a un dito amputato; Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo.

pestaggio sindaco castiglione genovesiPestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi, indagini anche sull'attività politica - Intanto, le condizioni di Siano, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Salerno, restano stazionarie. adnkronos.com

pestaggio sindaco castiglione genovesiCastiglione del Genovesi, come sta il sindaco Carmine Siano: domani sarà operato, le sue condizioni - Restano stazionarie le condizioni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) vittima di un brutale pestaggio la sera di ... msn.com

pestaggio sindaco castiglione genovesiSindaco picchiato nel Salernitano, indagini mirate - Stazionarie le condizioni del primo cittadino di Castiglione del Genovesi. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.