Pescara sempre più ultimo ora la sosta e l' inizio di un mercato fondamentale

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pescara si avvicina alla pausa di metà stagione in una situazione complessa, con il campionato di Serie B ormai a metà del suo percorso e la classifica che lo vede ancora in zona retrocessione. Dopo un 2025 segnato da difficoltà, la squadra si prepara a un mercato importante per rinforzare la rosa e tentare di migliorare il proprio posizionamento, con l’obiettivo di raggiungere la salvezza.

A 2025 agonistico (amaramente) concluso e a una giornata dal giro di boa di Serie B l'obiettivo salvezza per il Pescara sembra una vera e propria impresa. Tutto ancora aperto, ma il ko del Picco contro lo Spezia in uno scontro diretto rende la strada ancora più in salita per un Delfino che ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

pescara sempre pi249 ultimo ora la sosta e l inizio di un mercato fondamentale

© Ilpescara.it - Pescara sempre più ultimo, ora la sosta e l'inizio di un mercato fondamentale

Leggi anche: Lautaro Inter, fondamentale gestirlo per Chivu. La Gazzetta: «Senza sosta, ora l’Argentina pensando ai nerazzurri»

Leggi anche: Diouf a Dazn: «All’inizio non è stato facile, ora sono felice e sto trovando più spazio. Vi svelo cosa mi dice sempre Chivu»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pescara, le medie voto alla sosta di ottobre: Oliveri spicca. In difficoltà difesa e centrocampo - La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.