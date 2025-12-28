Il Pescara si avvicina alla pausa di metà stagione in una situazione complessa, con il campionato di Serie B ormai a metà del suo percorso e la classifica che lo vede ancora in zona retrocessione. Dopo un 2025 segnato da difficoltà, la squadra si prepara a un mercato importante per rinforzare la rosa e tentare di migliorare il proprio posizionamento, con l’obiettivo di raggiungere la salvezza.

A 2025 agonistico (amaramente) concluso e a una giornata dal giro di boa di Serie B l'obiettivo salvezza per il Pescara sembra una vera e propria impresa. Tutto ancora aperto, ma il ko del Picco contro lo Spezia in uno scontro diretto rende la strada ancora più in salita per un Delfino che ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Pescara sempre più ultimo, ora la sosta e l'inizio di un mercato fondamentale

Pescara, le medie voto alla sosta di ottobre: Oliveri spicca. In difficoltà difesa e centrocampo - La sosta del campionato di Serie B in corso risulta essere il momento perfetto per fare un’analisi di quanto accaduto nelle prime sette giornate del torneo cadetto. tuttomercatoweb.com

CALCIO, LO SPEZIA PIEGA IL PESCARA ALL'ULTIMO RESPIRO Lo Spezia batte il Pescara all’ultimo respiro e rifiata dopo le due sconfitte consecutive contro Modena e Frosinone. La vittoria arriva al 93' con la terza rete in campionato di Artistico al termine - facebook.com facebook

Sarà anche ultimo in classifica ma il Pescara non è mai solo. Nemmeno il 27 dicembre, in una trasferta lontanissima per, una partita alle 12.30 dall’altra parte d’Italia. Dove il prezzo (vergognoso) per il settore ospiti è stato fissato a 24 euro x.com