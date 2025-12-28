A Perugia, nel quartiere di San Sisto, una donna di 61 anni è stata vittima di una rapina subito dopo aver effettuato un prelievo al bancomat. L’episodio ha suscitato attenzione nella comunità locale e avviato le indagini delle forze dell’ordine per identificare il responsabile.

Rapinata subito dopo aver prelevato al bancomat. È successo a Perugia, nel quartiere di San Sisto, a una 61enne del posto. La donna è stata aggredita da un uomo che prima ha tentato di strapparle la borsa e poi l'ha colpita al corpo e le ha strappato di mano il portafogli con i contanti appena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, donna rapinata subito dopo aver prelevato al bancomat: caccia al predone

Leggi anche: Bancomat, premi subito questo pulsante dopo aver prelevato: ti salva dalle truffe

Leggi anche: Violenta rapina al bancomat, immobilizza una donna e le ruba il denaro appena prelevato: arrestato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

San Camillo, partorisce dopo un tentativo di rapina subito: il coraggio di un’infermiera salva mamma e bimba; Assalto al supermercato, spunta anche una pistola: esplosi colpi.

Perugia, rapina a San Sisto: 61enne aggredita e derubata del portafoglio - Secondo quanto ricostruito, la donna, dopo aver prelevato del denaro da un bancomat in via Settevalli, è stata avvicinata da un uomo che ha tentato di strapparle la borsa ... corrieredellumbria.it