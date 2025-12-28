Persona investita sui binari a Firenze | Alta Velocità e Intercity con ritardi fino a 100 minuti

Nella zona di Firenze Rifredi, si è verificato un incidente che ha coinvolto una persona sui binari, causando l’interruzione della circolazione di treni Alta Velocità e Intercity. L’evento ha determinato ritardi fino a 100 minuti, influendo sulla regolarità dei servizi ferroviari. Le autorità stanno gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso e ripristino.

Una persona è stata investita sui binari non lontano dalla stazione di Firenze Rifredi. L’investimento ha bloccato l’ Alta Velocità nel nodo di Firenze causando ritardi fino a 100 minuti. La circolazione, inizialmente sospesa attorno alle 18.30 per consentire l’accertamento dell’autorità giudiziaria, è poi ripresa circa un’ora dopo: l’incidente ha fatto però accumulare ritardi a una decina di treni Alta Velocità e Intercity, direttamente coinvolti e fermi. Possibili ritardi, fa sapere Trenitalia, potrebbero riguardare anche altre Frecce e anche i regionali potrebbero subire limitazioni di percorso e cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Persona investita sui binari a Firenze: Alta Velocità e Intercity con ritardi fino a 100 minuti Leggi anche: ?Persona investita sui binari a Firenze, treni fermi e cancellati da Milano a Salerno: ritardi fino a 90 minuti sull'Alta Velocità Leggi anche: Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Persona investita sui binari, treni fermi per ore sulla Bologna-Ancona. Treni bloccati a Firenze per persona investita su binari, ritardi di oltre 120 minuti anche sull’Alta velocità - Pesantissime ripercussioni su tutto il traffico ferroviario della dorsale tirrenica, sia della linea convenzionale sia dell'Alta velocità, dopo l'investimento ... fanpage.it

