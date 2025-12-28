Perché torniamo adolescenti quando visitiamo i genitori? Cos'è la regressione delle feste e come gestirla

Perché, durante le festività, molti adulti riacquistano atteggiamenti infantili o adolescenziali? La regressione delle feste è un fenomeno comune che può riaccendere ricordi e dinamiche del passato, spesso in modo inconsapevole. Comprendere questo processo aiuta a gestire meglio le emozioni e i comportamenti, favorendo un approccio più consapevole e sereno alle tradizioni familiari.

Tornare a casa per le Feste può innescare anche in adulti ormai affermati un meccanismo di "regressione" che ci riporta a ruoli infantili o adolescenziali, facendo riaffiorare ricordi piacevoli ma anche dinamiche mai sopite come ansia, senso d'inadeguatezza o bisogno di approvazione.

Perché a Natale torniamo tutti un po’ bambini Auguri a tutti e a tutte #buonnatale #natale2026 - facebook.com facebook

Ventiquattro ore di treno. Non per amore del paesaggio, non per nostalgia ferroviaria, non per la poesia del viaggio lento. Ventiquattro ore di treno per evitare la vergogna del caro-voli. E non solo del caro-voli: del caro-tutto. Perché a Natale, in Italia, qualunqu x.com

