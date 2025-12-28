Perché torniamo adolescenti quando visitiamo i genitori? Cos'è la regressione delle feste e come gestirla

Perché, durante le festività, molti adulti riacquistano atteggiamenti infantili o adolescenziali? La regressione delle feste è un fenomeno comune che può riaccendere ricordi e dinamiche del passato, spesso in modo inconsapevole. Comprendere questo processo aiuta a gestire meglio le emozioni e i comportamenti, favorendo un approccio più consapevole e sereno alle tradizioni familiari.

Tornare a casa per le Feste può innescare anche in adulti ormai affermati un meccanismo di "regressione" che ci riporta a ruoli infantili o adolescenziali, facendo riaffiorare ricordi piacevoli ma anche dinamiche mai sopite come ansia, senso d'inadeguatezza o bisogno di approvazione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

