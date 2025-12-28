Perché tanti infortuni sugli sci avvengono con il sole

AGI - Sole, piste perfette e tempo di ferie: per molti oggi inizia la stagione dello sci e degli sport invernali. Non tutte le giornate sulle piste, però, finiscono tuttavia in modo idilliaco. Lo scorso inverno soltanto l' ospedale di Bressanone in Alto Adige ha assistito 579 sciatrici e sciatori infortunati. Uno studio ha valutato i dati relativi alla stagione 20232024. Molti incidenti avvengono nelle prime due ore della giornata sciistica. Il meteo, tuttavia, non incide quasi per niente: la maggior parte degli episodi avviene con il sole. I dati statistici sugli infortuni. I risultati forniscono alcuni indizi su come avvengono gli infortuni sciistici e su come evitarli.

Sofia Goggia dice tutto, dagli infortuni all'incontro con Baggio: "Roberto mi ha detto..." - Dal rapporto con Lindsey Vonn e Federica Brignone all'incontro con Roberto Baggio, passando per i tanti infortuni che ha dovuto affrontare in carriera con le Olimpiadi di Milano- corrieredellosport.it

Sci alpino: quali sono gli infortuni più frequenti e come si curano - “Sia tra i professionisti di alto livello che tra gli amatori l’infortunio più frequente è il trauma distorsivo del ginocchio, un problema tipico dello sci e del gesto atletico che si fa sciando” ... gazzetta.it

