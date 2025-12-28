Non sta passando nessun treno sui binari tra Gallarate e Rho (linea Milano-Varese). Lo stop, scattato nella giornata di Santo Stefano, è dovuto ai lavori di potenziamento infrastrutturale: i lavori per il quarto binario.Nella tratta interrotta è stato istituito un servizio di bus navetta. I treni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Perché si è stata bloccata la circolazione dei treni tra Gallarate e Rho (e resterà così fino al 5 gennaio)

Leggi anche: La posa del quarto binario: stop alla circolazione dei treni nel tratto tra Rho e Gallarate. Ecco tutte le modifiche

Leggi anche: Quarto binario fra Rho e Gallarate e nuova stazione a Nerviano: stop ai treni per 10 giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La prima sperimentazione è stata un successo, anche perché ha previsto un utilizzo “etico” della tecnologia. Ecco come - facebook.com facebook