Perché Nkunku esulta sempre gonfiando un palloncino dopo ogni gol | è una tenera dedica

L'esultanza di Nkunku, che gonfia un palloncino dopo ogni gol, ha un significato speciale. Si tratta di una dedica affettuosa rivolta a suo figlio, simbolo di un legame forte e di un pensiero costante. Questo gesto semplice e sincero rappresenta un modo per ricordare la famiglia e condividere un momento di gioia con chi gli è più caro, rendendo ogni rete ancora più significativa.

Dietro il gesto dell'attaccante c'è una dedica che fa a suo figlio, un modo per ricordargli che papà pensa sempre a lui, in particolare in quei momenti di esaltazione personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Milan-Roma, Nkunku titolare: punta a gonfiare il palloncino. In attacco con lui … Leggi anche: Nkunku e quel palloncino sgonfio: Allegri lo aspetta, ma siamo già a dicembre... Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Milan, Nkunku esulta gonfiando un palloncino: ecco il significato. «Lo faccio per mio figlio» - Cristopher Nkunku, sbarcato al Milan negli ultimissimi giorni di mercato, contro il Lecce in Coppa Italia ha segnato il primo sigillo in ... ilmessaggero.it Nkunku, primo palloncino gonfiato col Milan. Il video e i motivi della prima esultanza - un'esultanza particolarissima, annunciata in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, ma finora mai vista. calciomercato.com Il primo palloncino gonfiato da Christopher Nkunku a Milano - L’atteso primo gol stagionale di Santiago Giménez, arrivato la sera del 23 settembre 2025, a San Siro, nella gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che il Milan ha agevolmente vinto ... esquire.com Non sappiamo quello che accadrà in chiave mercato intorno a Nkunku, perché secondo me è possibile tutto, anche che il ragazzo possa essere ceduto. Anche perché c'è un Mondiale tra pochi mesi e al Milan rischierebbe di trovare poco spazio Peppe Di Stef x.com Christopher Nkunku può essere ceduto. Tutto dipenderà dalle proposte che (e se) arriveranno. Ma partiamo dall’inizio, perché in estate in tanti eravamo contrari all’acquisto del francese. Il motivo Non è una punta e non ha minimamente le caratteristiche dell’ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.