Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà la sprint in tecnica libera, con le qualificazioni previste alle ore 11.45 e le finali in programma dalle 14.15. LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI SCI DI FONDO ALLE 11.45 E 14.15 Saranno 19 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché il Tour de Ski non si vedrà in tv oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, startlist, streaming

Leggi anche: Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2025: orari sprint tl, tv, startlist, streaming

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Pellegrino vuole lasciare il segno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Tour de Ski 2025/2026, la ... oasport.it

Sci di fondo, a Dobbiaco due terzi del Tour de Ski 2026. Però poi, arriverà il Cermis… - Le nevi sudtirolesi accoglieranno ben quattro delle sei giornate di gara programmate nella ... oasport.it