Perché il Tour de Ski non si vedrà in tv oggi Dobbiaco 2025 | orari sprint tl startlist streaming

Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, si aprirà oggi, domenica 28 dicembre 2025, a Dobbiaco, dove si disputerà la sprint in tecnica libera, con le qualificazioni previste alle ore 11.45 e le finali in programma dalle 14.15. LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI SCI DI FONDO ALLE 11.45 E 14.15 Saranno 19 gli azzurri al via: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena. 🔗 Leggi su Oasport.it
