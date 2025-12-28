Perché il Quantum militare cinese è al centro delle attenzioni del Pentagono
Il rapporto del Pentagono sullo sviluppo militare cinese evidenzia l'importanza crescente della tecnologia quantistica nella strategia di difesa di Pechino. Questo settore rappresenta un elemento chiave per le future capacità militari, attirando l’attenzione degli Stati Uniti. La discussione si concentra sulle implicazioni di tali avanzamenti per la sicurezza internazionale e sull’impegno di Cina e Stati Uniti nel settore della tecnologia quantistica.
Nel “Report to Congress on Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2025”, il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti dedica attenzione al ruolo della tecnologia quantistica nella strategia di lungo periodo di Pechino. Il quantistico non viene più trattato come una frontiera scientifica astratta, ma come uno dei pilastri su cui la leadership cinese intende costruire vantaggi strutturali nel campo della sicurezza nazionale, dell’innovazione industriale e della competizione militare con gli Stati Uniti. Il documento pubblicato dal Pentagono il 23 dicembre colloca esplicitamente le tecnologie quantistiche all’interno dell’obiettivo cinese di raggiungere la leadership globale nelle scienze avanzate, in linea con la visione del leader Xi Jinping di uno sviluppo fondato sulle cosiddette “nuove forze produttive di qualità”. 🔗 Leggi su Formiche.net
