Perché Brigitte Bardot Piace a troppi Il ricordo di Ciccotti

Brigitte Bardot rimane una figura iconica del cinema grazie a pochi film che hanno segnato un’epoca. La sua presenza ha lasciato un’impronta duratura nella memoria collettiva, rendendola un simbolo di eleganza e carisma. Questo ricordo, come sottolineato da Ciccotti, evidenzia come poche opere possano assicurare un posto eterno nella storia e nel cuore del pubblico.

Per guadagnare un posto, per sempre, nella storia del cinema e nella memoria degli spettatori di ogni generazione (qualcuno usa il termine iperbolico "immortale") bastano pochi film. Come le filmografie in due righe di Jean Vigo, Andrej Munk o Wilhelm F. Murnau. Se poi sei davanti a una macchina da presa e hai solo un film per entrare nel regno della memoria filmica, allora puoi essere un bambino e chiamarti Jackie Coogan ( The Kid, 1921, Charlie Chaplin ) o Enzo Stajola ( Ladri di bicilette, 1948, Vittorio De Sica). O se sei adulto e sconosciuto come Lamberto Maggiorani (ancora Ladri di bicilette ) diventi addirittura l'icona del neorealismo italiano nel mondo.

Brigitte Bardot in 'Piace a troppi' - Nel ‘56 Brigitte Bardot recita in Piace a troppi, diretto dal marito Vadim, dove la censura interviene per tagliare 15 minuti in cui Christian Marquand la sveste mentre la abbraccia ... ilgiornale.it

Brigitte Bardot, quando la diva del cinema diceva: "Io sex symbol? Voglio essere me stessa" - Si è spenta all'età di 91 anni Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese e icona degli Anni '60. lapresse.it

Perché non mi ami più “È la vita” Questo resterà per sempre il mio film preferito di tutti i tempi. Addio Brigitte x.com

Brigitte Bardot è morta all'età di 91 anni. La sua Fondazione, nel dare la triste notizia, non ha reso noto né la causa del decesso, né quando o dove questo è avvenuto. Quello che sappiamo, però, è che da tempo la leggendaria attrice francese lottava con gravi - facebook.com facebook

