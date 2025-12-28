Perché Amazon ha deciso di sospendere il progetto di consegne con droni in Italia

28 dic 2025

Sospeso il progetto Prime Air di Amazon avviato in Abruzzo, dopo le sperimentazioni a San Salvo arriva lo stop dell'azienda: in corso una revisione strategica. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

