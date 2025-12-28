Alfonso Signorini ha scelto di chiudere temporaneamente il suo account Instagram, suscitando curiosità tra gli utenti. La decisione sarebbe legata alle recenti polemiche e alle accuse mosse da Fabrizio Corona, che hanno generato un notevole clamore mediatico. Questa pausa permette al conduttore di prendere distanza da alcune tensioni e di riflettere sulla situazione. La vicenda evidenzia come i social possano influenzare la vita pubblica di personaggi noti.

Il conduttore del Grande Fratello avrebbe disattivato il profilo perché provato dal clamore mediatico Nelle ultime ore molti utenti si stanno chiedendo: perché Alfonso Signorini ha chiuso Instagram? Il conduttore del Grande Fratello ha infatti disattivato il suo profilo social più utilizzato nella serata di venerdì 27 dicembre 2025, a circa due settimane dalla messa . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Perché Alfonso Signorini ha chiuso Instagram? L’indiscrezione di Fanpage sulle accuse di Fabrizio Corona

