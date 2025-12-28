Percassi a DAZN | Atalanta competitiva anche in Europa quest’anno super protagonisti Palestra non è un tema al momento non c’è nulla

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha commentato il momento della squadra in vista della partita contro l’Inter, sottolineando la competitività anche in ambito europeo e l’assenza di problemi legati agli infortuni o alla forma fisica. Prima del big match, ha evidenziato l’impegno della squadra e la volontà di confermare il buon rendimento attuale, senza però enfatizzare eccessivamente la situazione.

Atalanta: L. Percassi 'con Palladino l'entusiasmo che serviva' - "Palladino ha la grande responsabilità di fare il bene dell'Atalanta, ha riportato l'entusiasmo di cui c'era bisogno". ansa.it

Atalanta, Percassi: "Palestra? Non è all'ordine del giorno. Valuteremo opportunità concrete nel momento in cui si presenteranno" - Luca Percassi, ad dell' Atalanta, ha parlato a DAZN prima della partita contro l'Inter che chiude la domenica della 17esima giornata di Serie A: "Il calcio è fatto di scelte, c'è stato un momento in ... msn.com

Per mantenere alto il livello ci si basa sui #valori e sulla consapevolezza dell’#identità che l’Atalanta Bergamasca Calcio si porta dietro. #LucaPercassi, da 16 anni amministratore delegato del club nerazzurro, si è espresso con la passione e la responsabilità facebook

