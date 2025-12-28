Percassi a DAZN | Atalanta competitiva anche in Europa quest’anno super protagonisti Palestra non è un tema al momento non c’è nulla
Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha commentato il momento della squadra in vista della partita contro l’Inter, sottolineando la competitività anche in ambito europeo e l’assenza di problemi legati agli infortuni o alla forma fisica. Prima del big match, ha evidenziato l’impegno della squadra e la volontà di confermare il buon rendimento attuale, senza però enfatizzare eccessivamente la situazione.
Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match contro l’Inter di questa sera A pochi minuti dalla sfida di cartello contro l’Inter, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento della squadra bergamasca. Dalle scelte in panchina alla stagione europea, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Angelozzi prima di Atalanta Cagliari a Dazn: «Palestra è il laterale più forte d’Europa. Lo volevamo già l’anno scorso! Rodriguez ha grandi prospettive»
Leggi anche: Percassi a Dazn prima di Atalanta Fionretina: «Impatto immediato dell’allenatore. Se il gruppo resta concentrato, possiamo fare felici i tifosi»
ATALANTA - Percassi: "Palestra? Normale che sia appetito per età e prestazioni, ma al momento non c'è nulla" - Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro l'Inter: "Rimpianti per non aver scelto subito Palladino? napolimagazine.com
Atalanta: L. Percassi 'con Palladino l'entusiasmo che serviva' - "Palladino ha la grande responsabilità di fare il bene dell'Atalanta, ha riportato l'entusiasmo di cui c'era bisogno". ansa.it
Atalanta, Percassi: "Palestra? Non è all'ordine del giorno. Valuteremo opportunità concrete nel momento in cui si presenteranno" - Luca Percassi, ad dell' Atalanta, ha parlato a DAZN prima della partita contro l'Inter che chiude la domenica della 17esima giornata di Serie A: "Il calcio è fatto di scelte, c'è stato un momento in ... msn.com
Per mantenere alto il livello ci si basa sui #valori e sulla consapevolezza dell’#identità che l’Atalanta Bergamasca Calcio si porta dietro. #LucaPercassi, da 16 anni amministratore delegato del club nerazzurro, si è espresso con la passione e la responsabilità facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.