Per Vasco Rossi le vacanze tra i monti | Vi auguro un Natale pieno di rock dentro

Ci voleva l'aria di Zocca per ispirare a Vasco Rossi gli auguri natalizi di quest'anno: "Natale è abbassare il volume del mondo e alzare quello del cuore. Meno rumore, più verità. Più abbracci, meno parole inutili. Vi auguro un Natale libero, acceso, pieno di vita e di rock dentro. Perché la musica non va mai in vacanza". E per il Blasco le vacanze natalizie hanno avuto come teatro innevato proprio il paese d'origine, Zocca, con l'immancabile pranzo in famiglia e con gli amici. Per lui c'è stata l'occasione di ricordare il suo primo successo come cantante, la vittoria al concorso per bambini L'Usignolo d'oro: "Non mi aspettavo di vincere: quando è successo sono rimasto allibito anche perché c'era stata una ragazzina, prima di me, molto brava, che aveva preso 90 voti su 100, quasi il massimo.

Vasco is back, vacanze in Puglia: «Sono arrivato». E il rocker fa impazzire i fan in spiaggia - Con un post ironico e divertito su Instagram, Vasco Rossi ha svelato la sua destinazione per le vacanze, facendo subito scattare la "caccia" al rocker. quotidianodipuglia.it

Vasco Rossi, le vacanze del rocker in Appennino a Zocca: l'abbraccio con Gaetano Curreri e la polenta al ragù al rifugio - Il rocker aggiorna puntualmente i suoi numerosissimi fan su tutte le escursioni che sta facendo attraverso foto e i suoi famosi “clippini”. corrieredibologna.corriere.it

eman "Senti che fuori piove. Senti che bel rumore." Vasco Rossi, Sally 1 - facebook.com facebook

