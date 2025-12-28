Per rileggere l’anno che sta per finire e rilanciarsi in quello nuovo

Prima di iniziare un nuovo anno, è fondamentale riflettere su quello che è stato. Percorsi di Vita sottolinea l’importanza di riconsiderare le esperienze passate per trasformarle in saggezza e crescita personale. Solo attraverso questa rilettura possiamo ottenere chiarezza e orientamento, evitando di rimanere nel semplice esperienzismo. Un momento di riflessione che permette di guardare al futuro con maggiore consapevolezza e serenità.

Percorsi di Vita crede nell’importanza del rileggere le esperienze affinché possano diventare Esperienza, Saggezza di vita! Senza la rilettura sono solo esperienzismo che non fanno crescere e maturare e non danno “luce” sul proprio futuro. Per questo, Percorsi di Vita, vi offre questo esercizio di rilettura dell’anno che si sta concludendo. L’importanza di prendere in mano la propria vita, non lasciare che passi il tempo senza prenderla in mano. Che consiste nel riflettere, rileggere il vissuto e prendere delle decisioni e fare dei passi concreti nella direzione della decisione presa. Anche piccolissimi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

