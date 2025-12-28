Per l’efficientamento occorrono risorse e competenze Pedrizzi legge il Rapporto Censis-Federproprietà

Il Rapporto Censis-Federproprietà analizza il crescente impatto delle normative sull’efficientamento energetico delle abitazioni. Le nuove regole, più rigorose e orientate alla sostenibilità, richiedono risorse e competenze specifiche. Questa evoluzione sta modificando il panorama immobiliare, rendendo più complesso l’accesso a mutui e finanziamenti. Pedrizzi approfondisce le sfide e le opportunità legate a questa trasformazione nel settore residenziale.

Il sogno degli italiani, cioè la casa, sta trasformandosi in questi ultimi tempi in un vero e proprio incubo per obblighi di ristrutturazione per efficientamento energetico e criteri sempre più rigidi e sempre più green per accedere ai mutui ed ai finanziamenti. Le norme di Basilea III per il sistema bancario, infatti, che tendono a migliorare la stabilità degli istituti di credito, con il Regolamento CRR3 (Capital Requirements Regulations III) contengono norme restrittive che investono le case: il valore di mercato di un bene immobile dato a garanzia di un prestito viene sostituito da un nuovo criterio, il "property value", cioè una stima prudenziale, che tiene conto non solo di quanto il bene vale attualmente (secondo la vecchia legge bancaria si finanziava fino ad un massimo dell'80%), ma anche quanto varrà in futuro, coprendo il periodo di tempo lungo tanto quanto la durata del finanziamentomutuo.

