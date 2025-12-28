Per le festività cambiano orari e chiusure

GROSSETO In occasione della festività natalizie, sono in programma variazioni di apertura nei seguenti presidi e servizi Asl della provincia di Grosseto: Mercoledì pomeriggio gli uffici dell’’Anagrafe sanitaria’ resteranno chiusi al pubblico. Resta invariato l’orario della mattina. Nei giorni 2 e 5 gennaio prossimi gli uffici della ’Medicina Legale’ grossetana resteranno chiusi, sia per il servizio di front-office sia per quello di back-office. Sempre mercoledì lo sportello Cuplp della sede di Grosseto (nella palazzina della Libera professione del presidio ospedaliero) effettuerà chiusura anticipata alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

