Per l'accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone fermati in quattro | sono tutti minorenni

Quattro minorenni sono stati fermati in relazione all'accoltellamento del calciatore 18enne Bruno Petrone, considerato responsabili di tentato omicidio. Un altro ragazzo si è costituito spontaneamente e si trova in stato di libertà. L'indagine prosegue per chiarire gli eventi e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

