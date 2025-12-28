Martina Colombari condivide la sua esperienza nel mondo del cinema, parlando delle difficoltà incontrate e delle critiche ricevute. Ricorda come, per interpretare il ruolo in “Buen Camino”, abbia dovuto modificare il suo aspetto e affrontare giudizi che spesso derivano dall’invidia degli italiani. La sua testimonianza riflette il valore della dedizione e della volontà di superare le barriere estetiche e professionali nel percorso artistico.

“Io sono felice di rinunciare alla mia bellezza o di metterla in secondo piano. Mi ha precluso delle opportunità: un regista mi disse che nel ruolo di una cieca non sarei stata credibile”. Martina Colombari ha raccontato a Il Messaggero le sue recenti avventure, tra la collaborazione con Checco Zalone in “ Buen Camino” e la pista di Ballando con le stelle. Miss Italia ha raccontato le emozioni vissute sul set con Zalone: “ Mi sono divertita tanto, mi è piaciuto trasformarmi. E pensare che al provino Checco e Nunziante avevano quasi paura di chiedermi di imbruttirmi”. E ancora: “Mi hanno domandato se fossi disposta a dimenticare la Martina di oggi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Per girare 'Buen Camino' ho dovuto imbruttirmi, al provino Checco aveva paura a dirmelo. Critiche al film? Gli italiani sono invidiosi": parla Martina Colombari

Checco Zalone sogna di girare un film in Italia, ma solo perché in Spagna - dove ha girato "Buen camino" - non si mangia bene #cinema #checcozalone #buencamino #film #davedere #Zalone x.com

