Pensioni cosa cambia con la Manovra 2026 | Chi viene penalizzato

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il governo introduce importanti novità nel settore previdenziale. La manovra, che si appresta ad ottenere il via libera definitivo dalla Camera, modifica alcune regole delle pensioni, sollevando anche interrogativi su chi potrebbe essere maggiormente penalizzato. In questo articolo, analizzeremo le principali novità e gli effetti pratici di questa riforma.

Arriva a fine anno una delle decisioni più attese e discusse sul fronte previdenziale. Con la legge di Bilancio 2026, ormai prossima al via libera definitivo della Camera, il governo interviene in modo significativo sulle regole delle pensioni. Una riforma che non riguarda solo chi intende lasciare prima il lavoro, ma che tocca diversi aspetti del sistema, destinati a incidere direttamente su tempi, requisiti e importi. Il cuore della manovra resta però la stretta sui pensionamenti anticipati, con l’archiviazione di strumenti come Quota 103 e Opzione donna. L’intervento è solo in parte attenuato dalla scelta di diluire su due anni l’aumento dei requisiti legati all’adeguamento alla speranza di vita, che scatterà tra il 2027 e il 2028. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Tfr e Fondo pensioni: cosa cambia per chi viene assunto da luglio 2026

Leggi anche: Manovra 2026, il vero colpo alle pensioni non è l’anticipo: cosa cambia per chi oggi ha tra i 40 e i 55 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pensioni: cosa cambia con la manovra che sta per diventare legge. La guida alle nuove norme; Manovra, cosa cambia per le pensioni: le scelte del governo su cumulo dei contributi, precoci e usuranti; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità; Pensioni, fisco, lavoro: tutto quello che è entrato in manovra e che cambierà dal 2026.

Pensioni, quando usciremo dal lavoro nei prossimi anni? Adeguamento età "addolcito" in Manovra: cosa cambia - Quella dell’adeguamento dell’età di pensionamento alle aspettative di vita è un’eredità, diciamolo, difficile da gestire. ilmattino.it