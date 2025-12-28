Pensionato muore durante una battuta di caccia | caricato da un cinghiale

Un pensionato è deceduto durante una battuta di caccia nelle campagne di Vallemaio, nel Frusinate. La vittima è stata caricata da un cinghiale mentre si trovava lungo la strada provinciale tra Vallemaio e Sant’Andrea. L’incidente ha suscitato sgomento nella comunità locale. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche per chiarire l’accaduto.

Tragedia nelle campagne di Vallemaio, lungo la strada provinciale che collega il paese a Sant'Andrea nel sud della provincia di Frosinone. Un pensionato di 70 anni residente a Sant'Angelo è morto durante una battuta di caccia dopo essere stato caricato da un grosso cinghiale.

