PD Campania caos totale | riunione rinviata a domani

Il Partito Democratico in Campania vive una fase di incertezza, con la riunione dedicata alla nomina del Presidente del Consiglio regionale rinviata a domani. La situazione riflette un clima di tensione e disaccordo interno, che richiede ulteriori confronti per trovare una soluzione condivisa. La vicenda evidenzia le difficoltà del partito nel definire le proprie posizioni e le future strategie nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte fonda nel Pd campano sulla scelta del Presidente del Consiglio regionale. A quanto apprende ‘Anteprima24’, da fonti attendibili, una riunione convocata per oggi alle 18, con tutti i consiglieri regionali Dem, è stata spostata a domani mattina, giorno della prima riunione dell’assemblea. In sostanza i Dem non sanno ancora se domani dovranno votare per Manfredi o Petracca. Il Pd nazionale starebbe per intervenire direttamente visto che il segretario regionale, Piero De Luca, si è incartato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

