Pc nascosti nei muri i contanti in garage e i latitanti | 25 indagati e un milione sequestrato per i fondi ad Hamas La difesa di Hannoun | Accuse costruite su fonti israeliane

Un'indagine ha portato al sequestro di un milione di euro e all’arresto di 25 persone coinvolte in presunti finanziamenti ad Hamas. Tra gli indagati figura Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, la cui difesa sostiene che le accuse si basino principalmente su fonti israeliane. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie e politiche legate a questa rete di finanziamenti e attività clandestine.

Le accuse nei confronti del presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, Mohammad Hannoun, finito in carcere ieri nell’ inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, «sono largamente costruite su elementi probatori e valutazioni, anche giuridiche, di fonte israeliana». È quanto dichiarano i suoi avvocati Dario Rossi, Emanuele Tambuscio e Fabio Sommavigo. I legali sottolineano che, data la provenienza dei materiali, «non è possibile un reale e approfondito controllo su contenuti e rispetto dei principi costituzionali, convenzionali e codicistici di formazione della prova» e che le modalità di utilizzo di questi elementi nel procedimento in corso risultano «semplificate oltre ogni limite». 🔗 Leggi su Open.online

