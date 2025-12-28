PC Gaming Digital Foundry svela le migliori e le peggiori conversioni del 2025
Con l’avvicinarsi della fine del 2025, Digital Foundry ha analizzato le principali conversioni PC dell’anno, evidenziando le prestazioni più soddisfacenti e le criticità riscontrate. Questa panoramica offre una panoramica obiettiva sulle evoluzioni nel settore, fornendo informazioni utili sia agli appassionati che agli addetti ai lavori. Di seguito, i risultati delle analisi tecniche condotte nel corso dell’anno.
Con il 2025 ormai agli sgoccioli, Digital Foundry ha tracciato un bilancio tecnico delle conversioni PC più importanti dell’anno. Alex Battaglia e John Linneman hanno passato in rassegna pregi e difetti dei principali titoli tripla A, mettendo a confronto porting eccellenti e casi problematici. Il quadro che emerge è incoraggiante: sempre più studi sembrano prendere sul serio il PC come piattaforma principale. Tuttavia, alcuni scivoloni di alto profilo dimostrano che la qualità non è ancora garantita. Partendo dalle migliori conversioni, Doom: The Dark Ages viene descritto dalla redazione inglese come un vero manifesto del porting moderno. 🔗 Leggi su Game-experience.it
