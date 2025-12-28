Paziente in barella lo insulta e si dimena il medico molla tutto e lo picchia | Non possono dire sempre tutto
Un medico in India è stato licenziato e sottoposto a indagine dopo aver reagito con violenza a un paziente in barella che lo insultava e si dimenava. Nonostante le conseguenze, il professionista ha dichiarato di non pentirsi, sostenendo che nessuno dovrebbe tollerare insulti o aggressioni, anche in ambito sanitario. Questo episodio solleva questioni sulla gestione dei conflitti e sulla tutela del personale medico in situazioni di alta tensione.
Il medico è finito sotto inchiesta e licenziato in India ma non si è pentito del suo gesto, dichiarando: "Se qualcuno insulta i miei genitori, mi maltratta, mi spinge e mi aggredisce fisicamente dovrei accettarlo in silenzio solo perché sono un medico?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ivan Juric ascolta lo sfogo di Carnesecchi e lo zittisce: “Ha sbagliato tutto, parli di meno”
Leggi anche: Accusa il medico che lo sta visitando di essere “poco professionale” e lo prende a pugni: 24enne denunciato
Paziente in barella lo insulta e si dimena, il medico molla tutto e lo picchia: “Non possono dire sempre tutto” - Il medico è finito sotto inchiesta e licenziato in India ma non si è pentito del suo gesto, dichiarando: "Se qualcuno insulta i miei genitori, mi ... fanpage.it
Medico dorme davanti al paziente in barella che attende di essere visitato (e i parenti increduli). I colleghi: «Chiediamo provvedimenti» - Il paziente era steso sulla barella del pronto soccorso, in attesa della visita, mentre il medico - corriereadriatico.it
Si tratta di un’autovettura sanitaria progettata per il trasporto di un paziente in carrozzina oppure di due pazienti autosufficienti. Il secondo mezzo è un’ambulanza di ultima generazione, idonea al trasporto di un paziente in barella o, in alternativa, di un pazient - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.