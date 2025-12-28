Paziente in barella lo insulta e si dimena il medico molla tutto e lo picchia | Non possono dire sempre tutto

Un medico in India è stato licenziato e sottoposto a indagine dopo aver reagito con violenza a un paziente in barella che lo insultava e si dimenava. Nonostante le conseguenze, il professionista ha dichiarato di non pentirsi, sostenendo che nessuno dovrebbe tollerare insulti o aggressioni, anche in ambito sanitario. Questo episodio solleva questioni sulla gestione dei conflitti e sulla tutela del personale medico in situazioni di alta tensione.

