Paura sulla Statale scontro tra due auto | una finisce contro la pompa di benzina

Sabato 27 dicembre, lungo la strada statale 237, si è verificato un incidente tra due veicoli, con uno dei mezzi che si è schiantato contro una pompa di benzina. L'evento ha causato disagi alla circolazione e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o danni più gravi.

Un brutto incidente avvenuto sabato pomeriggio, 27 dicembre, lungo la strada statale 237 ha coinvolto due auto, che si sono accidentalmente scontrate. È successo all'altezza di Storo, in direzione Madonna di Campiglio, nelle vicinanze di un punto di rifornimento.Ancora non si conoscono con.

